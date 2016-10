'Nieuwe liefde voor Jennifer Lawrence'

LOS ANGELES - Jennifer Lawrence is aan het daten met de regisseur van haar nieuwe film, Darren Aronofsky. Dat bevestigt een anonieme vriend van de actrice aan People.

Door ANP - 20-10-2016, 2:04 (Update 20-10-2016, 2:04)

Darren (47) en Jennifer (26) werkten deze zomer samen aan het nieuwe, nog naamloze filmproject van de regisseur. "Ze trekken veel met elkaar op en zijn losjes aan het daten", aldus de insider.

Lawrence had jarenlang een relatie met X-Men-collega Nicholas Hoult. Vorig jaar werd ze vaak gespot met Coldplay-zanger Chris Martin. Darren heeft een tienjarige zoon met ex Rachel Weisz, die tegenwoordig getrouwd is met Daniel Craig.