ANP 'Angelina en kinderen ondervraagd door FBI'

MALIBU - Twee agenten van de FBI hebben dinsdag Angelina Jolie en haar kinderen ondervraagd. Het gesprek zou zijn gegaan over de ruzie tussen Brad Pitt en zijn vijftienjarige zoon Maddox.

Door ANP - 20-10-2016, 2:08 (Update 20-10-2016, 2:08)

Volgens TMZ heeft de Amerikaanse landelijke recherchedienst de zaak niet officieel in onderzoek. De FBI stelde de vragen juist om te bepalen of het nodig is vervolgstappen te nemen. De agenten zouden vooral hebben willen bepalen waar het incident heeft plaatsgevonden. Omdat de familie zich tijdens de ruzie in een vliegtuig bevond, kan het zijn dat de Amerikaanse overheid niets te zeggen heeft over de vermeende mishandeling.

Angelina vroeg vorige maand een scheiding aan van Brad en verklaarde daarbij dat ze volledige voogdij wil over hun zes kinderen. Volgens de geruchten nam ze dat besluit nadat Brad geweld had gebruikt tegen hun oudste zoon. De acteur zou dat in alle toonaarden ontkennen en zich opmaken voor een juridisch gevecht om de voogdij over Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne te delen.