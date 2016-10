Colin Firth in vervolg op Mary Poppins

LOS ANGELES - Na Emily Blunt en Meryl Streep, tekent ook Colin Firth voor een rol in de nieuwe Mary Poppins-film. Volgens Variety is de Brit in de laatste fase van onderhandelingen.

Door ANP - 20-10-2016, 2:23 (Update 20-10-2016, 2:23)

De film vertelt het verhaal van een volwassen Michael en Jane Banks, de kinderen uit de originele film uit 1964. Een kwart eeuw na de avonturen uit die film, krijgen de Banks-kinderen opeens weer bezoek van hun favoriete nanny, nu gespeeld door Emily Blunt.

Ook Hamilton-ster Lin-Manuel Miranda speelt mee in Mary Poppins Returns. Er gaan al lange tijd geruchten dat ook de originele Mary Poppins een rol krijgt in de sequel, maar Julie Andrews (81) heeft die tot nu toe nog niet bevestigd.