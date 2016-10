Taylor Swift vraagt discretie kontgrijpfoto

DENVER - Taylor Swift heeft een rechtbank in de Amerikaanse staat Colorado gevraagd een foto waarop zij in haar kont wordt gegrepen, niet openbaar te maken.

Door ANP - 20-10-2016, 3:39 (Update 20-10-2016, 3:39)

De zangeres is in een rechtszaak verwikkeld met een radio-dj uit Denver. Die werd ontslagen nadat hij de zangeres zou hebben betast tijdens een 'meet and greet' na een concert. De dj ontkende dat en klaagde Taylor aan omdat haar beschuldigingen hem zijn baan hadden gekost.

De Shake It Off-ster besloot in reactie daarop alsnog een aanklacht in te dienen voor het incident. Haar juridische team heeft onder meer een foto van de actie van de dj als bewijs. Normaliter zou die openbaar gemaakt worden tijdens de behandeling van de zaak, maar alle betrokken partijen hebben de rechter nu gevraagd het beeld niet openbaar te maken.

De advocaten beargumenteren dat de jury beïnvloed zou kunnen worden als de foto wordt gepubliceerd. Ook denken ze dat het beeld in de media zou worden gebruikt "om sensatie-redenen".