Lady Gaga: beroemdheid is vergif

LOS ANGELES - Haar sterrenstatus zit Lady Gaga vaak behoorlijk in de weg. Ze noemt het "vergif voor het creatieve proces".

Door ANP - 20-10-2016, 4:17 (Update 20-10-2016, 4:17)

De zangeres deed de uitspraak in de radioshow van Howard Stern. "Beroemdheid vervreemdt je van de gewone wereld, en ik heb menselijk contact nodig om te kunnen schrijven." De Born This Way-ster heeft wel geprobeerd met mensen te blijven praten, maar dat had niet echt het gewenste resultaat. "Als ik naar een bar ga of naar een supermarkt en ik spreek iemand aan, dan gaan ze altijd gillen of ze willen op de foto. Zo hoor ik nooit iets over hun leven."

Gaga vraagt zich weleens af haar leven ooit weer normaal wordt. "Het is heel eng, want soms denk je echt: zal ik ooit weer met iemand in gesprek raken die me echt als een persoon ziet?"