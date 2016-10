Platenbaas Phil Chess (95) overleden

NEW YORK - Phil Chess, de oprichter van het befaamde Amerikaanse platenlabel Chess Records, is op 95-jarige leeftijd overleden. Samen met zijn broer Leonard (1917-1969) kocht hij rond 1950 de aandelen van het label Aristocrat Records, dat daarna werd omgedoopt tot Chess Records. Het label speelde een grote rol in de geschiedenis van de rock-'n-rol en de rhythm-and-blues.

Door ANP - 20-10-2016, 9:44 (Update 20-10-2016, 9:44)

De broers waren Pools-Joodse immigranten, die aanvankelijk in Chicago een nachtclub hadden gekocht. Na de oprichting van hun label hadden de broers al in 1951 een nummer 1-hit met Rocket '88 van Jackie Brenston. Phil Chess produceerde in die jaren vrijwel alles zelf. Gaandeweg trokken de broers vele grootheden aan. Onder anderen Muddy Waters, Bo Diddley, "Sonny Boy Williamson" (Rice Miller), Robert Lockwood Jr., Etta James, Willie Dixon, Howlin Wolf and Chuck Berry stonden bij hen onder contract.

Chess Records werd in 1968 verkocht aan het Canadese GRT Records. Niet lang daarna trok Fiszel Czyz, zoals Phil Chess oorspronkelijk heette, zich terug in Arizona. Hij werd met zijn broer opgenomen in de Blues Hall of Fame.