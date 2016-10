Zangeres Mieke Telkamp (82) overleden

ZEIST - Zangeres Mieke Telkamp is in de nacht van woensdag op donderdag in haar woonplaats Zeist overleden. Ze was met name bekend van haar hit Waarheen Waarvoor, een lied dat nog steeds veel wordt gedraaid op uitvaarten. Telkamp was 82 jaar.

Door ANP - 20-10-2016, 12:20 (Update 20-10-2016, 12:20)

De familie heeft gevraagd aan Anneke Grönloh Producties om het nieuws van het overlijden bekend te maken. Met zangeres Anneke Grönloh was Mieke Telkamp goed bevriend. De familie zal geen nadere informatie geven over de doodsoorzaak. Het afscheid vindt plaats in besloten kring.