Werk ‘hofnar’ Ali B zit er nooit op

AMSTERDAM - Ali B ziet zichzelf als hofnar. De 35-jarige Marokkaanse rapper, cabaretier, presentator en stand-upcomedian ziet het als zijn taak taboes te doorbreken door er grappen over te maken. Dat legt Ali donderdagavond uit in Volle Zalen, het AVROTROS-programma van Cornald Maas.

Door ANP - 20-10-2016, 16:47 (Update 20-10-2016, 16:47)

“Een hofnar mag los gaan en haalt alle spanning over die onderwerpen weg door er grappen over te maken. En hij mag dat”, vertelt Ali. Hij is naar eigen zeggen van kinds af aan al een nar. “Ik kom uit de Marokkaanse cultuur en daar heb je heel veel taboes. Ik was misschien zes jaar en toen zeiden ze al: die jongen spoort niet, laat hem maar. Op een gegeven moment ben ik echt elk jaar ingezet om dingen te doen die je eigenlijk niet mag doen in de Marokkaanse cultuur.”

Ali dicht zichzelf nog steeds diezelfde functie toe. “Die spanning rondom allerlei onderwerpen is gewoon niet fijn. Sommige mensen hebben het talent om over die onderwerpen dingen te zeggen die verkeerd zouden vallen als iemand anders het zou zeggen. Maar als de hofnar het zegt, moet iedereen lachen.”

Zijn werk als hofnar zit er waarschijnlijk nooit op, schat Ali in. “Een hofnar zal altijd weer nieuwe onderwerpen die gespannen zijn, moeten ontladen door middel van humor. Dat is gewoon mijn ding in het leven.”