Reallifeserie 'kans' voor Frank Masmeijer

AMSTERDAM - Frank Masmeijer ziet de reportagereeks Frank en vrij! die hij voor SBS6 maakt als een kans zijn kant van het verhaal te laten zien. De voormalig showmaster wordt sinds 2014 in België verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel.

Door ANP - 20-10-2016, 23:41 (Update 20-10-2016, 23:41)

“Ik gebruik het programma om te laten zien wat mijn situatie is, wat ik doe en wie ik ben”, vertelde Frank in RTL Late Night. “Dit is een hele rare situatie. Ik ben lang gezien als de ideale schoonzoon en nu ben ik ineens een drugscrimineel.”

Frank vecht naar eigen zeggen niet alleen tegen de verdenkingen in België, maar ook tegen de Nederlandse media. “Ik heb dingen over mezelf gelezen dat ik dacht: wat gebeurt hier? Mijn advocaat is bezig met een proces wegens laster of smaad, maar in Nederland bereik je er heel weinig mee.”

De oud-presentator viel vooral over een artikel in De Telegraaf, waarin hij ‘het brein’ achter de grootschalige drugssmokkel werd genoemd. “Dat is niet meer goed te maken, wat kun je ertegen doen?”

Frank houdt zijn onschuld vol, maar moet nog een paar maanden wachten voor zijn zaak behandeld wordt door de Belgische rechter. “Er wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop de politie het onderzoek heeft gedaan.” Dat kan goed nieuws betekenen voor Frank, maar betekent wel dat hij nog langer geduld moet hebben.

“Ik ben geen drugshandelaar. Maar ik hoor veel, ontmoet veel mensen en word daarmee in verband gebracht. Het is een verschrikkelijke situatie waar ik in zit, je weet niet wat er gaat gebeuren.” Ondanks alle onzekerheid blijft Frank positief. “Ik kom er weer bovenop, maar het is een rottijd.”