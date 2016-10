Chloë Grace, Kylie en Jaden meest invloedrijk

LOS ANGELES - Het Amerikaanse tijdschrift Time heeft de jaarlijkse lijst met de dertig meest invloedrijke tieners bekendgemaakt. Onder meer Chloë Grace Moretz, Jaden Smith en Kylie Jenner zijn daarin opgenomen.

Door ANP - 21-10-2016, 5:28 (Update 21-10-2016, 5:28)

Chloë Grace staat volgens Time op de lijst vanwege de impact van haar uitgesproken mening over onder meer politiek en genderstereotypes. Jaden is volgens het tijdschrift invloedrijk omdat hij rebelleert tegen de mainstream, bijvoorbeeld door in een rok te poseren. Bij de beschrijving van Kylie, de oudste van de dertig tieners, gaat het vooral over haar make-up kunsten.

Op de lijst, die geen rangorde heeft, staan ook tieners die niet uit de showbizzwereld komen. Onder meer Nobelprijswinnares Malala Yousafzai, turnster Simone Biles, transgender activist Gavin Grimm, professioneel videogamespeler Sumail Hassan en First Daughters Sasha en Malia Obama werden ook opgenomen in de lijst met invloedrijke tieners.