Disney lanceert platform met feestideeën

ANP Disney lanceert platform met feestideeën

AMSTERDAM - Producent Disney heeft een digitaal platform gelanceerd met suggesties voor feesten en activiteiten die zijn geïnspireerd op Disney-films. De Nederlandse versie van 'Disney Inspired' is deze week online gegaan.

Door ANP - 21-10-2016, 9:26 (Update 21-10-2016, 9:26)

Het is de eerste maal dat Disney Nederland een website maakt waar ouders dit soort suggesties op kunnen doen. De plannen zijn geordend in drie categorieën: koken, knutselen en spelen. Zo staan er bijvoorbeeld recepten op die zijn geïnspireerd op Disneypersonages en -films en wordt er uitgelegd hoe ouders in de tuin een hindernisbaan kunnen aanleggen die is gebaseerd op Cars.

Op het platform worden veel algemene suggesties gegeven, voor kinderen die bijvoorbeeld een verjaardagsfeest met als thema Finding Nemo willen houden. Maar er zullen ook steeds nieuwe ideeën worden geplaatst volgens thema's die bij de tijd van het jaar passen. Op dit moment ligt de nadruk op de viering van Halloween.