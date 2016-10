'ADE is bakermat van dance'

AMSTERDAM - Met zijn show in de Melkweg beleefde Sander van Doorn donderdagnacht zijn hoogtepunt op het Amsterdam Dance Event (ADE). De Nederlandse dj liet aan zijn publiek voor het eerst tracks horen van zijn aankomende album dat in het voorjaar uitkomt.

Door ANP - 21-10-2016, 9:33 (Update 21-10-2016, 9:33)

''ADE is voor mij dit jaar extra leuk. Ik ben net twee weken geleden verhuisd naar Amsterdam. Dus voor mij is het een feestje in mijn eigen stad geworden'', vertelt Sander voor de camera van ANP.

"Het is een mooi samenkomen van alle collega's, hier is waar het allemaal gebeurt op het gebied van netwerken. We gaan naar elkaars feesten en borrels toe en daar ontstaan de beste ideeën en samenwerkingen. Daar is ADE echt goed voor. ADE is de bakermat van dance geworden."

Nieuwe album

"Het is een voordeel dat iedereen nu hier is'', zegt Sander. ''Maar waar je ter wereld ook draait, kom je elkaar toch wel tegen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar sommige festivals in Mexico is de line-up 80 procent Nederlands. Dus je ziet elkaar backstage. ADE is denk ik vooral goed voor startende producers, die kunnen heel veel demo's uitwisselen."

Sander werkt dit jaar hard aan zijn nieuwe album, wat de opvolger wordt van Eleve11 uit 2011. "Ik zit volop in de studio nu en heb best al wat tracks geproduceerd. Mijn doel is om in maart klaar te zijn met het album. Qua sound ga ik op het album een beetje terug naar mijn roots. Het wordt best wel melodieus en ik ga wat dieper dan op de tracks van de afgelopen jaren. Ik leg wat meer gevoel in mijn muziek. Ik merk dat de mensen daar ook naar op zoek zijn op dit moment."

Sander van Doorn gaat ook samenwerkingen aan. ''Een daarvan is met Oliver Heldens. Die was net voor ADE klaar." Oliver Heldens was in de Melkweg gastartiest bij de show. Op Instagram plaatste Sander van Doorn vrijdagochtend een videofragment van hun gezamenlijke optreden.