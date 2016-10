Sven Ratzke komt met nieuwe kerstvoorstelling

ANP Sven Ratzke komt met nieuwe kerstvoorstelling

AMSTERDAM - De Duits-Nederlandse entertainer Sven Ratzke gaat in december door Nederland toeren met een nieuwe kerstshow. In de spectaculaire muzikale voorstelling ontvangt hij diverse gasten, zoals Freek de Jonge, Mathilde Santing, Lavinia Meijer en Eric Vloeimans, zo maakte hij vrijdag bekend.

Door ANP - 21-10-2016, 9:43 (Update 21-10-2016, 9:43)

Ratzke is een veelgevraagde internationale artiest die het afgelopen jaar over de hele wereld furore maakte met zijn David Bowie-programma Starman. Op het beroemde Edinburgh Festival Fringe werd de voorstelling uitgeroepen tot beste show van 2016.

De entertainer staat bekend om zijn unieke interpretatie van klassiekers. Voor zijn Christmas Night neemt hij het traditionele kerstgevoel onder de loep en klinken bekende kerst-hits als punk song of flamenco als nooit tevoren. Ratzke verrast ook met nieuwe kerstliedjes van Falco, Michael Jackson en Leonard Cohen en zingt ten slotte de mooiste nummers uit zijn eigen roemruchte repertoire van Bowie tot Brecht.

In elk theater wordt hij vergezeld door muzikale alleskunner Fay Lovsky, burleske danseres Natsumi Scarlett en een speciale gast. Elke voorstelling is dit een andere muzikant, cabaretier of zanger. De voorstelling is in Nederland te zien van 9 tot en met 24 december. De speellijst is vanaf vrijdag op zijn website te vinden; de kaartverkoop is van start gegaan.