Zieke Brian May moet tournee schrappen

LONDEN - Brian May is voorlopig niet in staat op te treden. De 69-jarige Queen-gitarist kampt met een ‘hardnekkige ziekte die zijn energie en motivatie verwoest’, liet May weten via een verklaring op zijn website.

Door ANP - 21-10-2016, 16:45 (Update 21-10-2016, 16:45)

May zou met actrice en zangeres Kerry Ellis in aanloop naar de feestdagen elf concerten geven in het Verenigd Koninkrijk. “Ik heb het advies gekregen tijd te nemen om te genezen ”, schreef May. Volgens de gitarist is de kans groot dat hij op het podium instort als hij nu geen rust neemt. “Dat zou veel erger zijn.”

May liet niet los met welke ziekte hij kampt. De gitarist vreesde eind 2013 dat hij kanker had, maar bij diverse onderzoeken werden geen kankercellen gevonden.