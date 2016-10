Spotify-award voor aanstormend dj-talent

AMSTERDAM - Dante Klein werd vrijdag verrast met een Spotify-award. Het aanstormende dj-talent kreeg de prijs voor zijn single Let Me Hold You (Turn Me On), die meer dan 150 miljoen keer beluisterd is via de streamingdienst.

Door ANP - 21-10-2016, 17:38 (Update 21-10-2016, 17:38)

“Echt heel leip dit!”, reageerde Dante toen hij door de jongens van YouTube-kanaal Ponkers werd verrast. “Ik had nooit verwacht dat dit nummer zo groot zou worden!” De 21-jarige Dante maakte Let Me Hold You (Turn Me On) met Cheat Codes. Dat Amerikaanse producers-trio bezorgde ook de jongens van Kris Kross Amsterdam een wereldhit met SEX. Let Me Hold You (Turn Me On) is pas Dante’s derde nummer.

“Mijn grootste droom als dj is dat zoveel mogelijk mensen over de hele wereld van mijn muziek kunnen genieten”, zei Dante. “Diensten als Spotify en YouTube maken het mogelijk dat een track bijna overal beluisterd kan worden. Maar ik kan nog niet bevatten dat Let Me Hold You (Turn Me On) ook echt van Mexico tot Singapore is afgespeeld. Echt wauw!”