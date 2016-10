Vechtershart grijpt naast Prix Europa

BERLIJN - Het is de BNN-dramaserie Vechtershart niet gelukt de Prix Europa te bemachtigen. De prijs voor Europa’s beste tv-fictie ging naar de IJslandse productie Trapped. De Prix Europa Media Awards werden vrijdagavond uitgereikt in Berlijn.

Door ANP - 21-10-2016, 21:19 (Update 21-10-2016, 21:19)

Ook andere Nederlandse producties die waren genomineerd, waaronder de documentaire Satudarah - One Blood en Hollandse handel, de rozen, vielen niet in de prijzen. De award voor beste tv-film of miniserie ging naar de Noorse miniserie Nobel. Ook de prijs voor beste nieuwsprogramma ging naar een Scandinavische productie, het Zweedse Mission Investigate: The Panama Papers.

Onze zuiderburen gingen wel met een prijs naar huis. Beaux Jeunes Monstres uit België kreeg de prijs voor beste radioserie. De jubilerende Frans-Duitse zender ARTE kreeg de oeuvreprijs, die voor het eerst niet naar een persoon ging.