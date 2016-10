Dick Maas voelt zich in de steek gelaten

ANP Dick Maas voelt zich in de steek gelaten

AMSTERDAM - Dick Maas voelt zich ‘een beetje in de steek gelaten door de liefhebbers van actie en fantasyfilms’. Zijn nieuwste film Prooi is geen groot succes, tot verdriet van de regisseur.

Door ANP - 21-10-2016, 21:34 (Update 21-10-2016, 21:34)

“Het is een treurige dag vandaag”, constateerde Dick vrijdag op Facebook. “Nu het duidelijk is dat het publiek zijn weg naar Prooi niet vindt, werpt zich de vraag op hoe dat komt. Ligt het aan de film?” Volgens de regisseur zijn de recensies en reacties van bezoekers positief. “Ik heb nog nooit voor een van mijn films zulke goede recensies gehad als bij Prooi en het merendeel van de mensen die de film gezien hebben komt opgetogen de bioscoop uit.”

Volgens Dick ging het vanaf begin af aan mis met Prooi, waarin een grote leeuw Amsterdam op de stuipen jaagt. “Prooi opende matig en ondanks de overweldigende reacties vooraf in de sociale media, ondanks de positieve mondreclame, bleef het publiek weg.”

Saaier

De regisseur vraagt zich af waar het mis is gegaan en schrijft dat hij zich een beetje in de steek gelaten voelt. “Ik probeer al meer dan dertig jaar films te maken die uitstijgen boven de Hollandse spruitjesgeur”, schreef Dick vrijdag op Facebook. “Professioneel en liefdevol gemaakt popcorn vermaak. Genrefilms worden er nog steeds nauwelijks gemaakt in Nederland en gaan meestal kopje onder in het geweld van vooral Amerikaanse blockbusters.”

Dick vreest dat het filmlandschap in Nederland een stuk saaier wordt. “Genrefilms als Prooi zullen in Nederland nauwelijks meer gemaakt kunnen worden. Distributeurs zullen er geen geld meer in willen steken, en geef ze eens ongelijk. Romcoms, kinderfilms, boekverfilmingen en films over de Tweede Wereldoorlog zijn soms ook erg leuk, maar komt de diversiteit niet ten goede.”

De regisseur voorspelt dat Prooi ‘een van de laatste Nederlandse spektakelfilms’ is. Wie die nog in de bioscoop wil zien, moet volgens Dick snel zijn. “En geloof me, Prooi moet je zien in de bioscoop en niet straks op het scherm van je iPad.”