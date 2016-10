'Kontgrijpfoto' Taylor Swift niet openbaar

DENVER - Het publiek krijgt voorlopig niet te zien hoe Taylor Swift in haar kont wordt geknepen. Een rechter in de Amerikaanse staat Colorado gaf de zangeres vrijdag gelijk en oordeelde dat de foto niet openbaar gemaakt mag worden. Dat meldt TMZ.

Door ANP - 21-10-2016, 22:46 (Update 21-10-2016, 22:46)

De foto zou de juryselectie kunnen beïnvloeden, vindt de rechter. Het kiekje is een van de bewijzen in de rechtszaak tussen Taylor en een radio-dj uit Denver. Die werd ontslagen nadat hij de zangeres zou hebben betast tijdens een ‘meet and greet’ na een concert. De dj ontkende dat en klaagde Taylor aan omdat haar beschuldigingen hem zijn baan hadden gekost.

De ‘kontgrijpfoto’ zou normaliter openbaar gemaakt tijdens de behandeling van de zaak, maar dat is nu voorkomen. Taylor had de rechter ook gevraagd ander bewijsmateriaal af te schermen. Daarmee ging de rechter echter niet akkoord, omdat al het andere materiaal volgens hem ‘volledig normaal en alledaags’ is.