‘Brad en Angelina verkopen Frans landgoed’

ANP ‘Brad en Angelina verkopen Frans landgoed’

CORRENS - Brad Pitt en Angelina Jolie willen van hun landgoed Château Miraval af. Ingewijden melden Us Weekly dat de twee acteurs, die in scheiding liggen, hun Franse optrekje te koop gaan zetten.

Door ANP - 21-10-2016, 23:54 (Update 21-10-2016, 23:55)

“Het landgoed is getaxeerd en wordt een dezer dagen op de markt gebracht”, weet een ingewijde. Brad en Angelina trouwden in 2014 op Château Miraval. Volgens een andere bron zijn Brad en Angelina van plan alle huizen die ze samen kochten van de hand te doen nu ze uit elkaar zijn.

De scheiding van ‘Brangelina’ heeft ook gevolgen voor de Franse wijnproductie. Op het landgoed van het stel wordt de Miraval-rosé gemaakt, een prijswinnende wijn. Op de flessen staat nu nog ‘Jolie-Pitt’, maar dat wordt aangepast. “De wijn van volgend seizoen krijgt nieuwe labels waarop geen namen staan”, zei een ingewijde.

Brad en Angelina kochten Château Miraval in 2012 voor vermoedelijk 60 miljoen dollar (bijna 55 miljoen euro). Het landgoed in het zuiden van Frankrijk is ruim 485 hectare groot en heeft naast een wijngaard een olijfgaard, privémeer en een gracht. De villa die op het landgoed staat telt 35 kamers.