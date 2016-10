Hans Kraay jr open over familieverdriet

ANP Hans Kraay jr open over familieverdriet

AMSTERDAM - Hans Kraay jr. is tegenwoordig openhartig over het verdriet dat zijn familie heeft over zijn demente moeder. ''Ik praat er nu open over, houd niet langer rekening meer met anderen. Zandzakken voor de deur, slaapzak over je kop, dat hebben we lang genoeg gedaan'', vertelt Kraay jr. in het AD. "Een bevriende arts zei tegen me: 'Er zit bij jou zoveel pijn over je vader en moeder. Dat moet er uit.'"

Door ANP - 22-10-2016, 11:09 (Update 22-10-2016, 11:09)

Hans had een sterke moederband en het doet hem pijn dat zijn moeder niemand meer herkent. "Mijn vader is nu fulltime verdrietig. Mijn moeder is dement, leeft in een gesloten afdeling van een verpleegtehuis in Buren. Ze verblijft er nu ruim twee jaar, kent geen van ons allen meer. Hij bezoekt haar dagelijks, hoopt elke keer dat zij hem vandaag wél herkent en in de armen vliegt."

"Ik zou het hem zo ongelooflijk gunnen'', vervolgt Kraay. "Het is onvoorwaardelijke liefde. Ik ben veel trotser op hem als echtgenoot van mijn moeder dan als voetballer in het Nederlands elftal en Feyenoord en als trainer van Feyenoord, Ajax en PSV. Soms denk ik: tranen moeten toch wel eens op zijn? Maar bij hem zijn ze onuitputtelijk. Ik heb zoveel respect voor mantelzorgers zoals mijn vader en Hugo Borst met zijn moeder. Pure, pure liefde."

Vrede

Hans zoekt zijn moeder eenmaal per week op. "Ik bezoek mijn moeder te weinig. Mijn vader zie ik veel meer. Maar ik heb in die zin vrede met haar situatie dat ik merk dat ze er niet onder lijdt en in haar eigen wereld leeft."

Dinsdag verschijnt het boek Kraay. ''Elk boek dat er over Hans Kraay jr. verschijnt is er een te veel hoor, maar ik ben er heel gelukkig mee. Ik bezoek tien mensen die mijn leven enorm hebben beïnvloed: Guus Hiddink, Johan Derksen, Bert van Marwijk, Kees Jansma, René van der Gijp. Journalist Vincent de Vries, die ook Vechtlust over oud-voetballer Fernando Ricksen schreef, tekende die ontmoetingen op.