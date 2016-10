Beveiligers Kim Kardashian bewapend

LOS ANGELES - De beveiliging rond Kim Kardashian is behoorlijk opgeschroefd sinds de realityster is beroofd in Parijs. TMZ publiceerde zaterdag foto's van een beveiliger die een vuurwapen draagt als hij bloemen voor Kim in ontvangst neemt bij haar woning in Bel Air.

Door ANP - 22-10-2016, 17:14 (Update 22-10-2016, 17:14)

Kim Kardashian kreeg de bloemen voor haar 36e verjaardag. Alleen directe familie mocht op bezoek komen. Kim werd begin oktober overvallen in een appartement in Parijs en beroofd van haar juwelen. Sindsdien heeft de realityster zich opgesloten in haar huis.