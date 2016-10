Azealia Banks zegt sorry tegen Zayn Malik

LOS ANGELES - Azealia Banks heeft er spijt van dat ze eerder dit jaar op social media uithaalde naar Zayn Malik. Ze heeft haar excuses aangeboden en wil nu zelfs samenwerken met het ex-lid van One Direction.

Door ANP - 23-10-2016, 13:51 (Update 23-10-2016, 13:51)

Een paar maanden geleden ging Azealia helemaal over de rooie na een tweet van Zayn. Zo maakte ze een racistische opmerking over hem. De uitbarsting volgde op een onschuldige tweet van Zayn die Azealia helemaal verkeerd had ingeschat.

In een open brief aan de 23-jarige Brit neemt ze uitgebreid de tijd om haar excuses te maken. “Er zijn niet genoeg woorden om te omschrijven hoeveel spijt ik heb. Recente gebeurtenissen hebben me geleerd om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik wil zeggen dat het mij ontzettend spijt.”

Daarnaast zegt ze ook zijn nieuwe sound te bewonderen. Tegen haar fans vertelde Azealia veel bewondering te hebben voor de manier waarop Zayn zijn solocarrière in gang heeft gezet. Ze vindt dat hij een unieke sound heeft ontwikkeld en wil graag samenwerken met Zayn.