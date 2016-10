Katy Perry en Mily Cyrus op pad voor Clinton

LAS VEGAS - Katy Perry en Mily Cyrus zijn zaterdag op pad geweest om stemmen te winnen voor Hillary Clinton. Perry bezocht de campus van de universiteit van Nevada in Las Vegas en Cyrus was te vinden op de George Mason University in Fairfax.

Door ANP - 23-10-2016, 15:26 (Update 23-10-2016, 15:26)

Perry was gekleed in een t-shirt met de tekst ‘Nasty woman’. De kreet is het onofficiële motto geworden van de campagne van Clinton nadat haar rivaal Donald Trump de zinsnede gebruikte tijdens het kandidatendebat van afgelopen week.

De zangeres sprak met studenten en liet gewillig selfies maken. Tussendoor vertelde ze dat het hard nodig is dat Clinton president wordt. “Er is geen ander alternatief”, zei ze. Verder gaf ze nog het advies aan studenten om vooral hun opleiding af te maken, hoe moeilijk dat soms ook is.

Cyrus had zich ook speciaal gekleed voor de gelegenheid. Haar outfit had de kleuren van de Amerikaanse vlag. Ze zei dat Trump niet begrijpt hoe belangrijk het is voor vrouwen om de baas te blijven over het eigen lichaam. “Hillary en ik zijn voor gelijke rechten voor iedereen”, zei de zangeres nog.