ANP Kooijman boos om kwetsend artikel Esquire

ROTTERDAM - Jan Kooijman heeft zich teruggetrokken uit de verkiezing voor best geklede man. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het blad Esquire. Een vrouwonvriendelijk artikel is voor de acteur de aanleiding om mensen op te roepen niet op hem te stemmen. Kooijman deed zijn oproep via twitter.

Door ANP - 23-10-2016, 23:23 (Update 23-10-2016, 23:23)

In het artikel beschrijft Esquire 31 type vrouwen die “elke man een keer moet hebben gehad”. Het artikel lokte nog meer boze reactie uit en daarop is het van de site van het blad gehaald.

“Ben genomineerd als meest stijlvolle man 2016, door 't blad dat vandaag 't meest stijlloze artikel van 't jaar online zette #Esquire”, schrijft Kooijman op Twitter. “Als dit artikel staat voor hoe 'stijlvol' #Esquire is naar vrouwen, is mijn boodschap: stem NIET op mij.”

Ook andere Nederlanders spraken hun afschuw over het artikel uit.