ANP Dochter Eva Amurri Martino blij met broertje

LOS ANGELES - Eva Amurri Martino's dochtertje is een trotse grote zus. De actrice deelde zondag op Instagram een foto van de tweejarige Marlowe Mae met haar pasgeboren broertje Major James. Daarop houdt het meisje de baby lachend vast.

Door ANP - 24-10-2016, 2:36 (Update 24-10-2016, 2:36)

Major James werd woensdag geboren en kort daarna deelden Eva en haar man Kyle Martino al een foto van de kleine. "Ons gezin is compleet", schreef de 31-jarige dochter van actrice Susan Sarandon bij die foto.

Eva, die vijf jaar met Kyle getrouwd is, had vorig jaar een miskraam, waar ze een openhartige blog over schreef.