Ruim 2,8 miljoen kijkers Heel Holland bakt

ANP Ruim 2,8 miljoen kijkers Heel Holland bakt

HILVERSUM - De finale van het vierde seizoen van Heel Holland bakt heeft zondagavond 2,8 miljoen mensen getrokken. Dat is evenveel als de finale van vorig jaar, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Zondagavond was te zien hoe Annemarie met de titel 'beste thuisbakker van Nederland' aan de haal ging.

Door ANP - 24-10-2016, 7:59 (Update 24-10-2016, 7:59)

Heel Holland bakt was het best bekeken programma van de avond. Alleen Studio Sport Eredivisie kwam bij de succesvolle MAX-show in de buurt met eveneens 2,8 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 20.00 uur completeert de top drie. Daar stemden bijna 2,6 miljoen mensen op af.

Het vierde seizoen van Heel Holland bakt, dit keer voor het eerst met André van Duin als presentator, is tot nu toe het best bekeken seizoen van het bakprogramma. De vierde aflevering eind september wist zelfs bijna 3 miljoen kijkers te trekken, goed voor een record.