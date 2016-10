Giel Beelen staat nog drie weken vroeg op

HILVERSUM - Giel Beelen maakt op vrijdag 11 november zijn laatste ochtendshow op 3FM. Dat heeft de radio-dj maandagochtend bekendgemaakt.

Door ANP - 24-10-2016, 9:36 (Update 24-10-2016, 9:36)

"Wat is jouw hoogtepunt? Muzikaal of een specifiek item? Laat het me weten", vraagt Giel zijn luisteraars op Twitter. "We gaan 'm mooi afsluiten."

Giel maakte vorige maand bekend dat hij na ruim twaalf jaar stopt met zijn ochtendprogramma. Wie hem gaat vervangen, is nog niet duidelijk.