Esquire-hoofdredacteur door het stof

ANP Esquire-hoofdredacteur door het stof

HILVERSUM - Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg geeft Jan Kooijman groot gelijk wat betreft zijn kritiek op een vrouwonvriendelijk artikel dat zondag verscheen op de website van het blad.

Door ANP - 24-10-2016, 10:09 (Update 24-10-2016, 10:09)

"Toen ik het zag gisteren heb ik het er meteen af laten halen. Ik kan hem geen ongelijk geven", zei Kantelberg in Ekdom in de Ochtend op NPO Radio 2. In de radioshow bood hij ook zijn excuses aan. "Het was een vrij smakeloos lijstje."

In het artikel beschreef Esquire 31 type vrouwen die 'elke man een keer moet hebben gehad'. Het artikel lokte op sociale media veel boze reacties uit.

Kooijman trok zich uit woede terug uit de Esquire-verkiezing voor best geklede man. Kantelberg hoopt echter dat de acteur nog bijdraait. "Ik ga Jan vandaag even bellen. Een doekje voor het bloeden wellicht, maar dan denk ik dat Jan gewoon meedoet."