RTL kiest voor Schoorsteen Piet

HILVERSUM - RTL kiest voor de Schoorsteen Piet. Deze Piet is vanaf nu de enige Piet die in de RTL-programma’s te zien is. Dat heeft de RTL-directie besloten, na veel gesprekken die zijn gevoerd met zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. "In onze visie past Zwarte Piet niet meer in het huidige tijdsbeeld."

Door ANP - 24-10-2016, 11:08 (Update 24-10-2016, 11:08)

Schoorsteen Piet, die bij de zender vanaf nu gewoon Piet heet, heeft zwarte vegen op zijn gezicht omdat hij door de schoorsteen komt. De laatste jaren is door de discussie over Zwarte Piet vooral verdeeldheid en onduidelijkheid ontstaan, aldus een verklaring van RTL.

"Voor een deel van Nederland is het beeld van Zwarte Piet discriminerend, terwijl anderen vinden dat Zwarte Piet een onlosmakelijk deel van de traditie is. RTL heeft begrip voor beide standpunten, maar vindt ook dat het in deze discussie niet zou moeten gaan over gelijk, maar over begrip hebben voor elkaar."