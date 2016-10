Lex Gaarthuis verkast naar Radio 10

HILVERSUM - Lex Gaarthuis verruilt 100%NL voor Radio 10. Daar is de dj vanaf 2 januari in de ochtend te horen, meldt Radio 10. Gaarthuis neemt de plek in van Tim Klijn, die op zijn beurt de overstap maakt naar Radio Veronica.

Door ANP - 24-10-2016, 13:33 (Update 24-10-2016, 14:03)

Gaarthuis noemt het 'een enorme eer' dat hij bij Radio 10 aan de slag kan. "Het was het eerste radiostation dat ik als klein jochie bewust hoorde en het station dat ik ook de afgelopen jaren al veel aan had staan", zegt hij in een reactie.

Veel aan zijn stijl gaat hij niet veranderen. "In Goeiemorgen Lex wil ik samen met mijn vaste producer Lex Landeweerd doen wat ik de afgelopen jaren al deed: elke dag een programma maken waarover nagepraat wordt."

Gaarthuis maakte vorige week bekend dat hij weggaat bij 100%NL. Hij maakte eerder programma’s bij onder meer SLAM! en 3FM. In 2015 was Gaarthuis een van de drie genomineerden voor de Zilveren RadioSter Man.

Over de nieuwe show van Tim Klijn bij Veronica wordt later meer bekendgemaakt.