Actrice Henriëtte Tol plant geen soloplaat

ANP Actrice Henriëtte Tol plant geen soloplaat

MAASTRICHT - Actrice Henriëtte Tol heeft er niet bewust voor gekozen dit seizoen in drie grote muzikale producties te zien te zijn. Maar ze merkt wel dat muziek een extra dimensie biedt om “gedachten en emoties te verwoorden”.

Door ANP - 24-10-2016, 14:39 (Update 24-10-2016, 14:39)

Tol is momenteel te zien als koningin Wilhelmina in megahit Soldaat van Oranje. De muzikale film De Zevende Hemel, waarin ze een hoofdrol vertolkt, gaat half november in première en in het voorjaar volgt de muzikale voorstelling Pinkpop van de Toneelgroep Maastricht. “Het is aan anderen om te oordelen of ik goed kan zingen”, lacht ze. “Ik ben geen zangeres, ik heb ook geen plannen om een soloplaat te gaan maken. Maar het is wel een bijzondere manier om jezelf op een podium of voor de camera te kunnen uiten. Liedjes lenen zich erg goed om bijvoorbeeld gedachten te verwoorden.”

De actrice speelt in de voorstelling Pinkpop die in april in première gaat Lies, een vrouw die haar grote liefde Wiel eind jaren zestig op Pinkpop leerde kennen. Nu het koppel in de zestig is, slaat de ouderdom toe en verliest Wiel langzaam zijn geheugen. Lies probeert hun liefde levend te houden door hem herinneringen te vertellen over Pinkpop. “Het was een project waar ik blind ja tegen heb gezegd”, stelt de hoofdrolspeelster. “Regisseur Servé Hermans vertrouw ik volledig. Daarom ben ik ervan overtuigd dat dit een bijzondere voorstelling gaat worden.”Bovendien vindt zij het altijd fijn om aan een originele productie mee te mogen werken. “We hebben nog zes maanden: we gaan het stuk met zijn allen vormgeven. Dat is een heel spannend proces, omdat nog niemand precies weet wat het eindresultaat gaat worden.”

Festivalganger

Tol, bij het grote publiek bekend van rollen in hitseries als Bloedverwanten en Keyzer & De Boer Advocaten, is zelf overigens geen Pinkpop-ganger. Ter voorbereiding verdiept ze zich momenteel wel gepassioneerd in het rijke verleden van het Limburgse festival. “Maar het festivalgeval ken ik natuurlijk wel, ik was een Kralingen-ganger.” Bovendien zal ieder mens zich volgens de actrice herkennen in het thema dat muziek kan verbinden. “Muziek is bij uitstek een kunstvorm die emoties kan opwekken. Iedereen heeft wel een zanger of een lied dat je doet denken aan cruciale momenten in je leven, of aan die ene grote liefde met wie je een bepaald nummer hoorde.” Zelf koestert Tol bijvoorbeeld heel dierbare herinneringen aan Sting. “Mijn eerste concert van hem was een openbaring. Ik stond vooraan en had het gevoel dat hij elk nummer alleen voor mij zong.”

De theatervoorstelling Pinkpop beleeft op 8 april de landelijke première in theater De Maaspoort in Venlo. Daarna volgt een landelijke tournee tot en met juni 2017.