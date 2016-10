Gerard Joling heeft taakstraf volbracht

AMSTERDAM - Gerard Joling heeft een taakstraf van dertig uur verricht voor het verkeersongeluk dat hij in mei vorig jaar heeft veroorzaakt. Dit meldt het Openbaar Ministerie. Gerard zelf heeft een vlog gemaakt over zijn ervaringen tijdens zijn werkstraf.

Door ANP - 24-10-2016, 17:32 (Update 24-10-2016, 17:32)

Onderzoek wees uit dat hij geen alcohol of drugs had gebruikt en dat hij met een zeer matige snelheid had gereden, stelt het OM. "Joling heeft diverse malen in woord en gedrag, ook richting het slachtoffer en haar familie, getoond het verkeersongeval zeer te betreuren."

Op donderdagmiddag 26 mei 2015 reed Joling een toen 91-jarige vrouw aan die met haar rollator op een zebrapad van rechts naar links overstak. Ze belandde met diverse botbreuken in het ziekenhuis en onderging daar meerdere operaties. Joling trad kort na het ongeluk op met de Toppers in de ArenA in Amsterdam.

"Ik hoefde niet voor te komen. Ik wilde absoluut geen openbare zitting bij de rechtbank", zegt Joling in zijn vlog. "Gelukkig is dat geregeld. Ik kreeg wel alsnog dertig uur werkstraf. Die heb ik voltooid. Vorige week maandag, dinsdag, woensdag en donderdag heb ik van 's ochtends half negen tot 's middags half vijf plantjes verpot en kassen schoongemaakt bij de Historische Tuinen in Aalsmeer. Ik heb het graag gedaan."