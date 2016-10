Politiek verdeeld na Pieten-beslissing RTL

DEN HAAG - De beslissing van RTL dat de Schoorsteenpiet voortaan de enige Piet is die in de RTL-programma’s te zien zal zijn, heeft voor zeer gemengde reacties gezorgd in politiek Den Haag. Het betekent het einde van Zwarte Piet bij het mediabedrijf.

Door ANP - 24-10-2016, 18:21 (Update 24-10-2016, 18:32)

Regeringspartij VVD keurt de beslissing ronduit af. "Een hele domme zet'', aldus VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. "Want Zwarte Piet hoort bij een kinderfeest. Het kinderfeest van Sinterklaas én Zwarte Piet. En op deze manier zorgen we ervoor dat het kinderfeest gaat verdwijnen en dat vindt de VVD een hele slechte zaak''.

Andere partijen zijn juist wél te spreken over het afschaffen van Zwarte Piet. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken (PvdA) reageerde meteen positief. "Complimenten voor RTL. Tijd voor verandering'', aldus de vicepremier.

PVV-leider Geert Wilders heeft er ook geen goed woord voor over. ,,Laf laf laf. Zwarte Piet is zwart en moet zwart blijven'', aldus Wilders.

SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel is het met hem eens. "Moedig! De publieke omroep kan nu niet achterblijven''. Jesse Klaver van GroenLinks spreekt van een dappere stap. "Sinterklaasfeest moet een feest van ons allemaal zijn''.