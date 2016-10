Ook Jay Z in actie voor Hillary Clinton

CLEVELAND - Jay Z geeft binnenkort een concert om stemmen te winnen voor Hillary Clinton. Volgens Buzzfeed is de datum nog niet bekend, maar zal het optreden plaatsvinden in Cleveland.

Door ANP - 25-10-2016, 1:54 (Update 25-10-2016, 1:54)

De staat Ohio, waar Cleveland ligt, is een 'swing state', een staat waarin geen duidelijke meerderheid is voor Republikeinen of Democraten. Het concert moet vooral jonge zwarte Amerikanen overtuigen voor Clinton te stemmen. Jay Z en zijn vrouw Beyoncé hebben al een tijd geleden hun voorkeur uitgesproken voor de Democratische kandidaat.

Jay Z is niet de enige ster die de komende tijd optreedt voor Clinton; Jennifer Lopez geeft op 29 oktober een campagneconcert in Miami in een poging latino's naar de stembus te krijgen.