Suge Knight klaagt Dr. Dre aan om moordplan

ANP Suge Knight klaagt Dr. Dre aan om moordplan

LOS ANGELES - Eens richtten ze samen het succesvolle hiphoplabel Death Row Records op, maar de liefde tussen Suge Knight en Dr. Dre is behoorlijk bekoeld. In een aanklacht die Suge maandag indiende, beweert hij zelfs dat Dre tot twee keer toe geprobeerd heeft hem te laten vermoorden.

Door ANP - 25-10-2016, 2:11 (Update 25-10-2016, 2:11)

Suge Knight zit momenteel vast in afwachting van de rechtszaak waarin hij wordt verdacht van doodslag op acteur Terry Carter en het verwonden van een andere man tijdens de opnames van een promovideo voor de film Straight Outta Compton. Volgens de producer was de man die gewond raakte door Dre en filmstudio Universal ingehuurd om hem die dag te doden. Suge beschuldigt Dr. Dre er ook van opdrachtgever te zijn geweest voor de aanslag op zijn leven in 2014, toen hij zeven keer werd geraakt tijdens een schietpartij op een feestje van Chris Brown.

Volgens Suge Knight heeft Dr. Dre alle reden hem te doden; hij zou namelijk recht hebben op dertig procent van het vermogen van de hiphopondernemer. Suge beweert dat hij een managementcontract voor het leven heeft afgesloten met zijn voormalig zakenpartner waarin dat vastgelegd is. Dr. Dre verdiende in 2014 een fortuin door zijn elektronicamerk Beats By Dr. Dre aan Apple te verkopen voor 3 miljard dollar.