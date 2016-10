'Stalker' Kendall Jenner deels vrijgesproken

ANP 'Stalker' Kendall Jenner deels vrijgesproken

LOS ANGELES - De man die afgelopen zomer Kendall Jenner lastig viel, is vrijgesproken van stalking. Dat meldt de LA Times. Wel krijgt Shavaughn McKenzie een straf voor het ongeoorloofd betreden van privéterrein.

Door ANP - 25-10-2016, 3:17 (Update 25-10-2016, 3:17)

De 25-jarige man sloop in augustus mee toen het model 's avonds door de poorten van haar villa naar binnenreed. Hij weigerde weg te gaan toen de 20-jarige dat vroeg, en bonsde op de ramen van haar auto in een poging contact met haar te leggen. Kendall belde daarop de politie, die Shavaughn arresteerde.

Alhoewel de realityster in haar getuigenis verklaarde dat de man al twee keer eerder probeerde contact te leggen, oordeelde de jury in de zaak maandag dat hij niet schuldig is aan stalking. Voor het betreden van Kendalls landgoed kan hij tot zes maanden cel krijgen.