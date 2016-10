Wijn Brad en Angelina wordt collector's item

VILLENEUVE-LOUBET - Nu de wijngaard van Brad Pitt en Angelina Jolie in Frankrijk te koop staat, is er een run ontstaan op de wijn die hun naam draagt.

25-10-2016

Het stel ging een paar jaar geleden de samenwerking aan met de wijnfamilie Perrin, en bracht een rosé en twee soorten witte wijn uit. Op het label van de flessen, die in de winkel altijd rond de 18 euro hebben gekost, staat de naam Jolie-Pitt vermeld. Volgens horecawebsite Eater gaan de flessen met dat opschrift inmiddels van de hand voor ongeveer 140 euro. Sommige handelaren hebben de prijs op eBay zelfs boven de 900 euro gezet, alhoewel vooralsnog niemand dat bedrag heeft neergelegd voor een fles.

Brad en Angelina kochten Château Miraval in 2012 voor 60 miljoen dollar (bijna 55 miljoen euro). Het landgoed in het zuiden van Frankrijk is ruim 485 hectare groot en heeft naast een wijngaard een olijfgaard, privémeer en een gracht. De villa die op het landgoed staat telt 35 kamers.