ANP Beau was verwend door tv-successen

AMSTERDAM - Beau van Erven Dorens heeft sinds zijn mindere tijd bij SBS geleerd om zich bescheidener op te stellen. De presentator was naar eigen zeggen verwend door alle successen en toen dat eenmaal ophield, viel dat rauw op zijn dak.

Door ANP - 25-10-2016, 7:50 (Update 25-10-2016, 7:50)

"Mijn status als presentator kalfde bij SBS langzaam af, terwijl ik er echt ongelooflijk hard heb gewerkt. Het was een goede les in bescheidenheid. Het werkte louterend", vertelt Beau dinsdag in het AD. Toch was het volgens hem goed 'om even flink in elkaar gebeukt te worden'. "In de laatste periode daar had mijn vrouw Selly borstkanker. Het zorgde ervoor dat ik even murw was voor programma's die niet lukten. Bij RTL loopt het beter en dat geeft me dan toch een bevrijdend gevoel. Iedere voetballer wil zo nu en dan een goal maken."

Beau duikt nu ook niet meer overal klakkeloos in, zoals hij dat bij SBS wel deed. "Ik voelde me ontzettend verantwoordelijk voor SBS, dus ook als ik mijn bedenkingen had, deed ik het gewoon. De Gemene Deler was zo'n programma", zegt hij. "Ik ben die dagelijkse quiz met hangen en wurgen toch gaan doen. Had ik weer een kerfje achter mijn naam. Dan was ik weer bezig hoger op die celebrityladder te komen."

Bluffen

In zijn beginperiode op televisie was Beau alleen maar bezig met 'bluffen en iedereen overschreeuwen'. Ontzettend stom, vindt hij nu. "Ik raakte verwend door de successen. Ik ging wel een beetje naast mijn schoenen lopen, ja."

Mede door zijn thuissituatie heeft Beau geleerd zich bescheidener op te stellen. "Thuis speelt sterrenverering geen rol. Mijn vrouw, lerares op een middelbare school, is de nuchterheid zelve. Dan riep ik van alles over nieuwe tv-projecten en begon zij over een van haar leerlingen die thuis niets te eten had. Tja, dan ben je snel uitgepraat."