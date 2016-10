Kensington durfde op nieuwe plaat alles

ANP Kensington durfde op nieuwe plaat alles

HOOFDDORP - De mannen van Kensington zijn voor hun nieuwe plaat Control op een andere manier te werk gegaan dan bij hun vorige albums. "We durfden voor het eerst echt alles", zegt gitarist Casper Starreveld in Veronica Magazine. "We zijn persoonlijker gegaan en hebben ons laten pushen extreem contrast aan te brengen."

Door ANP - 25-10-2016, 9:32 (Update 25-10-2016, 9:32)

"We hebben lange tijd hoge ogen gegooid door allerlei mijlpalen te bereiken, van uitverkochte zalen tot prijzen en hits. Op een gegeven moment kennen mensen het verhaal van dat succesvolle bandje wel. Dus moeten we ons nu op een andere manier bewijzen", vervolgt Casper.

Volgens bassist Jan Haker bevat Control meer extremen. "We lieten voorheen de wat heftigere ideeën liggen omdat we vonden dat ze niet helemaal in de plaat zouden passen. Op Control mogen de extremen gewoon bestaan", zegt hij. "We hebben onszelf minder gecensureerd. Voelt iets goed, dan nemen we het gewoon op. Dat maakt deze plaat nog oprechter dan onze vorige platen."

Control is het vierde album van de Utrechtse band en komt vrijdag uit.