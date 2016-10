Zanger en gitarist Eddy Christiani overleden

AMSTELVEEN - Zanger en gitarist Eddy Christiani is maandagavond op 98-jarige leeftijd overleden. Dat hebben de naasten van Christiani dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 25-10-2016, 15:21 (Update 25-10-2016, 16:27)

De zanger werd in de jaren dertig en veertig bekend dankzij zijn levensliederen en zijn gitaarsound. Christiani was zelfs de eerste artiest in Europa die een elektrische gitaar had; in 1939 was hij de eerste Nederlander die een gitaarsolo opnam, met het nummer The Windmill.

Na de Tweede Wereldoorlog, waarin hij moest onderduiken vanwege problemen met de Kultuurkamer, steeg zijn populariteit snel en ontwikkelde Christiani zich tot een groot popidool.

Populairste

Bekende hits van Eddy Christiani uit die tijd waren Zonnig Madeira, Ouwe Taaie, Kleine Greetje uit de Polder en Spring maar achterop. In 1952 was hij de eerste Nederlander die een gouden plaat kreeg voor zijn lied Zeemanshart.

De lezers van het muziekblad Tuney Tunes verkozen Eddy Christiani in 1953 tot de populairste zanger van Nederland. Hij bleef bovenaan in de poll staan tot en met 1956. Na de opkomst van de rock-'n-roll stopte Christiani met het opnemen van platen en ging zich als gitarist toeleggen op begeleidings- en studiowerk.

Duys

Zijn solo ‘Wild Geese’ uit 1963 was een groot succes en werd in de jaren daarna regelmatig gecoverd. Met het combo van Tonny Eyk was hij vanaf 1966 jarenlang te zien bij Willem Duys in het tv-programma ‘Voor de vuist weg’ en van 1975 tot 1985 presenteerde hij bij de TROS het radioprogramma ‘Gitariteiten’.

In 1965 ontving Christiani de Gouden Harp voor zijn gehele werk. In 1977 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in 2005 kreeg hij de Edison Oeuvreprijs lichte muziek, wegens zijn ‘enorme verdiensten in de Nederlandse muziekgeschiedenis’.

Afscheid

In 2007, op 89-jarige leeftijd, nam Christiani afscheid van zijn publiek met de theatertournee ‘De engel op mijn schouder’. Christiani werd geboren in Den Haag maar woonde het grootste deel van zijn leven in Amstelveen.