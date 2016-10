Halina Reijn zenuwachtig voor zingen in film

AMSTERDAM - Zingen is een grote passie van actrice Halina Reijn. Maar tijdens de opnames van de muzikale film De zevende hemel vond Halina het "afgrijselijk eng en gênant" om live te zingen op de filmset.

25-10-2016

Bekende Nederlandse nummers leveren een bijdrage aan het verhaal van de Nederlandse film die vanaf 24 november in de bioscopen draait. Halina: "Nieuw is dat er in wordt gezongen, terwijl het geen musical is. Het is een hele meeslepende, ontroerende en warme film. Met liedjes die we kennen. Het is een ontroerend verhaal over liefde. Ik heb het gevoel dat het redelijk nieuw is wat we hebben gemaakt'', zegt Halina dinsdag voor de camera van het ANP.

Halina was tijdens de opnames behoorlijk gespannen. "Normaal vind ik filmen best saai door het lange wachten. Nu was ik voortdurend zenuwachtig. Zingen is een extra element waardoor ik echt werd uitgedaagd en geprikkeld. Het was echt een kluif."

Musicalster

"Tijdens de opnames klonk er voortdurend muziek op de set en moesten we daadwerkelijk zingen. Ik vond het afgrijselijk eng en gênant ook. Als klein meisje droomde ik ervan musicalster te worden. Mijn leven is geheel anders gelopen. Ik vind zingen ongelooflijk leuk, het is mijn tweede grote passie. Maar omdat ik zo'n pur sang theateractrice ben geworden, heb ik dat nooit kunnen ontwikkelen."

Halina blijft de Toneelgroep Amsterdam trouw en ambieert daarom binnenkort geen hoofdrol in een musical. ''Ook een cd uitbrengen is niet iets wat op mijn verlanglijstje staat. Als zingen voorkomt in een film of een toneelstuk, vind ik het fantastisch, maar het is niet zo dat ik een carrière ambieer als zangeres."

Anders

Naast Halina spelen Huub Stapel, Henriëtte Tol, Noortje Herlaar, Tjitske Reidinga, Jan Kooijman, Thomas Acda en Huub van der Lubbe een rol in De zevende hemel, een artistiek project van regisseur Job Gosschalk. Halina: ''Ik vind het een fantastische groep mensen. Met Huub Stapel had ik nooit een serieuze scène gespeeld. Ik vond het een groot feest."

Zingen in een film is anders dan zingen in een band, betoogt Halina. ''In een film heb je te maken met de psychologie van je karakter, dat je middels muziek moet overdragen. Heus, ik had ook wel mijn bedenkingen. Gaat het wel iets worden? Pikt het publiek het wel als wij ineens gaan zingen? Zingen is altijd uit het hart. Ik ga zingen als ik mijn man betrap met een ander. Iets gruwelijkers kun je je niet voorstellen. Op dat moment is het heel functioneel een lied te zingen. Dan wordt het juist ontroerend."