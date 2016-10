Dochter voor actrice Tika Sumpter

LOS ANGELES - De Amerikaanse actrice Tika Sumpter (36) is voor het eerst moeder geworden. Ze beviel van een gezonde dochter, meldt E! News.

Door ANP - 25-10-2016, 21:53 (Update 25-10-2016, 21:53)

Tika Sumpter speelt in de film Southside With You de rol van Michelle Robinson tijdens haar eerste date met Barack Obama. De film gaat over de dag in 1989 waarop Barack Obama zijn Michelle het hof maakte door haar rond te leiden door Chicago. Tijdens hun eerste date brachten ze een bezoek aan het Art Institute of Chicago, liepen ze rond in de stad en keken ze in de bioscoop naar de film Do the Right Thing van de toen nog relatief onbekende regisseur Spike Lee.

Tika heeft nog geen foto's gedeeld van haar dochter. In augustus werd bekend dat ze zwanger is, tijdens de promotie van de film Southside With You, die is geproduceerd door John Legend.