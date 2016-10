Miss IJsland stopt na opmerking over gewicht

LAS VEGAS - Arna Ýr Jónsdóttir, Miss IJsland 2015, is opgestapt uit de verkiezing van Miss Grand International. Dat weet New York Daily News.

26-10-2016

De 20-jarige miss kreeg van de organisatie een opmerking over haar gewicht en een dwingend advies te diëten. "Eet geen ontbijt meer, alleen salades voor de lunch en drink water. Doe dit tot de wedstrijd begint", kreeg het model naar haar hoofd geslingerd.

"Ja ik ben wat breder dan de andere meiden maar dat komt omdat ik jarenlang op nationaal niveau atletiek beoefende", verklaart Jónsdóttir.

De miss vond de opmerking en het voorgestelde dieet ongepast en bedankte voor de eer. Ze schreef een brief aan de organisator waarin ze haar vertrek aankondigde. "Je neemt me hoe ik ben of niet. Voor mijn land IJsland ben ik mooi genoeg", aldus het model. De organisatie van Miss Grand International wilde niet reageren op het vertrek van Jónsdóttir.