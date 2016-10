Tanja Jess start haar eigen vlog

ANP Tanja Jess start haar eigen vlog

AMSTERDAM - Tanja Jess staat binnenkort weer voor de camera. Niet voor een nieuw tv-programma, maar voor heel iets anders. De actrice gaat vloggen. De actrice kondigt dat zelf aan in haar column in het blad 100%NL Magazine. "Ik schrijf nu al 7 jaar colums en heb ervaring met dingetjes voor de camera, dus dacht: why not?", schrijft Jess.

Door ANP - 26-10-2016, 7:17 (Update 26-10-2016, 7:17)

Volgens Jess kan het in haar vlogs alle kanten opgaan. "Onderwerpen aankaarten die ik boeiend, belangrijk of simpelweg leuk vind. Heerlijk wat een vrijheid!". Het onderwerp in haar eerste vlog weet ze al: digitale detox. Met het hele gezin gooit ze alle beeldschermen de deur uit, inclusief de smartphones. Wie nieuwsgierig is geworden, moet wachten. Op 7 november staan de eerste beelden online.