ANP Kim Kötter komt onder 'modesteen' vandaan

AMSTERDAM - Kim Kötter gaat de deur niet meer uit zonder een extra setje kleding. Dat heeft volgens de ex-Miss Universe alles te maken met het moederschap. "Ik ben bang dat ik word ondergespuugd door Muck", vertelt Kim openhartig in de nieuwe editie van 100%NL Magazine. Daarin gaat het over de kledingkeuzes die ze maakt. In tegenstelling tot veel andere BN-ers heeft Kim geen styliste die de kleding bij elkaar zoekt.

Door ANP - 26-10-2016, 7:27 (Update 26-10-2016, 7:27)

"De meeste kledingmerken weten inmiddels waar ze mij blij mee kunnen maken", aldus Kim die tegenwoordig regelmatig als lifestyledeskundige bij tv-programma's aanschuift. Ze erkent wel dat ze veel gemist heeft qua kleding tijdens haar zwangerschap, 'alsof ik onder een steen heb gelegen'. Ze zegt binnenkort haar kledingkast te gaan ruimen en nieuwe kleren te gaan kopen.