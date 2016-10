Ciara en Russell verwachten baby

LOS ANGELES - Ciara en haar kersverse echtgenoot Russell Wilson zijn in verwachting van hun eerste kind. Amper drie maanden na hun huwelijk is de zangeres zwanger, zo maakte Russell bekend via Instagram.

Door ANP - 26-10-2016, 8:33 (Update 26-10-2016, 8:33)

"De grootste zegen ooit. Voor altijd dankbaar", schrijft Russell bij een foto waarop hij de buik van Ciara vasthoudt. Voor de duidelijkheid voegt hij daar de hashtag #BabyWilsonOnTheWay bij.

Vorige week doken al geruchten over een zwangerschap op, maar die werden toen nog niet bevestigd. Ciara wordt overigens voor de tweede keer moeder. Ze heeft al een tweejarig zoontje met rapper Future.

Ciara en Russell trouwden afgelopen zomer op grootse wijze in het Engelse Cheshire. De ceremonie vond plaats in het kasteel van Peckforton. De 31-jarige zangeres en de 27-jarige sportman maakten in maart hun verloving bekend.