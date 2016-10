Airen Mylene verlengt contract bij SBS

AMSTERDAM - Airen Mylene blijft een van de vaste gezichten bij SBS. De 31-jarige presentatrice heeft haar contract met twee jaar verlengd, zo heeft de zender woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 26-10-2016, 10:14 (Update 26-10-2016, 10:14)

Mylene begon bij SBS6 als verslaggever bij Shownieuws en groeide al snel uit tot een van de vaste presentatrices van het dagelijkse entertainmentprogramma. Daarnaast was ze te zien als presentatrice in Het beste idee van Nederland, Surprise surprise en De 25. Binnenkort gaat ze tevens bij Net 5 aan de slag met het nieuwe programma vtwonen: verbouwen of verhuizen.

"Ik heb het erg naar mijn zin bij SBS en ben blij met de veelzijdigheid aan programma’s die ik tot nu toe al heb mogen presenteren", zegt Airen. "Daarnaast kijk ik uit naar het eerste project bij Net 5. Kortom, ik geniet ontzettend van de kansen die SBS me biedt om me verder te ontwikkelen."