'Jay Z aast op muziekrechten Prince'

ANP 'Jay Z aast op muziekrechten Prince'

LOS ANGELES - Jay Z heeft een bod uitgebracht op nog niet uitgebrachte muziek van Prince. De rapper heeft er volgens TMZ 40 miljoen dollar voor over.

Door ANP - 26-10-2016, 11:54 (Update 26-10-2016, 11:54)

Jay Z heeft een aantal weken terug contact gehad met Prince' zus Tyka en haar echtgenoot Maurice Phillips over een eventuele koop. Hij vloog hen er zelfs voor over naar New York. De deal is echter nog niet rond omdat Tyka niet alleen mag beslissen over de erfenis van de in april overleden zanger.

Eerder deze maand stelde Billboard nog op basis van advocaten rond het nalatenschap van Prince dat de vraagprijs van zijn muziek rond de 35 miljoen dollar ligt. In een kluis in de studio van Prince zou duizenden uren aan muziek uit de afgelopen decennia liggen, een deel daarvan heeft de muzikant nooit met de wereld gedeeld.

Het is niet helemaal duidelijk wie nu precies de rechten heeft over het werk, omdat de zanger onder contract heeft gestaan van verschillende labels, maar ook zelfstandig heeft gewerkt.