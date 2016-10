Advocaten Making a Murderer naar Nederland

AMSTERDAM - Making a Murderer-advocaten Dean Strang en Jerry Buting komen naar Nederland. Op 20 maart staan ze in theater De Meervaart in Amsterdam om te praten over hun rol in de spraakmakende rechtszaak in de Netflix-documentaire.

Door ANP - 26-10-2016, 14:59 (Update 26-10-2016, 14:59)

Strang en Buting gaan in op het proces rond de tot levenslang veroordeelde Steven Avery, die eerder achttien jaar onterecht vastzat, en op het Amerikaanse rechtssysteem in het algemeen. Bezoekers krijgen ook de kans om vragen te stellen. Kaarten zijn vanaf donderdag te koop.

Making a Murderer verscheen vorig jaar december op Netflix en was direct een grote hit. Inmiddels is een tweede seizoen aangekondigd. In de documentaire is het verhaal te zien van Avery die in 2007, twee jaar na zijn vrijlating, wordt beschuldigd van de moord op Teresa Halbach. Volgens Avery is hij er door de plaatselijke politie ingeluisd. Strang en Buting stonden hem bij in het proces dat volgde.