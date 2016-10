Uma Thurman mag dochter niet meenemen naar EU

NEW YORK - De ex-verloofde van Uma Thurman verbiedt de actrice hun vierjarige dochter Luna mee te nemen voor filmopnames in Europa. Haar ex Arpad Busson heeft hierover een rechtszaak aangespannen, meldt TMZ.

Door ANP - 26-10-2016, 18:28 (Update 26-10-2016, 18:28)

Uma Thurman is volgens bronnen van TMZ onaangenaam verrast door de juridische stappen van de bankier, want het is de bedoeling dat ze over twee dagen vertrekt. Arpad eist dat hun dochtertje in New York blijft als zij aan het werk gaat. Een rechter moet hier nu uitspraak over doen.

Uma Thurman en haar ex-verloofde Arpad Busson bakkeleien al langer met elkaar over een bezoekregeling. Hij wil zijn dochter vaker zien, maar zij vindt dat hij dit niet verdient. Deze zaak dient over enkele maanden bij de rechtbank.

Uma en Arpad waren samen van 2007 tot 2009, toen het stel de bruiloft afblies. In 2011 probeerden ze het nog een keer. Al snel was Thurman zwanger en in 2012 beviel ze van Luna. De twee verloofden zich opnieuw. Maar het hield wederom geen stand en in april 2014 zetten ze een punt achter hun relatie.